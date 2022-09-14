Пекин, 14 сентября, 2022, 07:21 — ИА Регнум. В преддверии празднования 50-я годовщины нормализации двусторонних отношений, напряженность сохраняется, поскольку Япония движется в неправильном направлении, следуя примеру США в стремлении сдержать Китай и провоцировать его по некоторым чувствительным вопросам, включая проблему островов Дяоюйдао (Сенкаку), считают китайские эксперты, передает 14 сентября газета Global Times.

W3land.mlit.go.jp Остров Дяоюйдао (Сенкаку)

Высокопоставленные китайские политики выдвинули практические предложения и дальновидные взгляды в отношении китайско-японской напряженности. Например, член Госсовета КНР и министр иностранных дел Китая Ван И выступил с видеообращением на церемонии открытия семинара, посвященного 50-летию нормализации китайско-японских дипломатических отношений 12 сентября, отметив, что две страны являются партнерами и не представляют угрозы друг для друга, и политический консенсус должен быть реализован. на уровне политики.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила на пресс-конференции 13 сентября, что Ван выдвинул взгляд на построение китайско-японских отношений из пяти пунктов, отвечающий требованиям новой эры.

Ван отметил, что по таким важным принципиальным вопросам, как история и тайваньский вопрос, которые являются основополагающими в китайско-японских отношениях, не должно быть никакой двусмысленности или отступлений. По его словам, обе стороны должны устранить отвлекающие факторы и должным образом урегулировать разногласия, чтобы корабль китайско-японских отношений не сел на мель и не сбился с курса.

Замечания Вана прозвучали после того, как китайско-японский спор по поводу островов Дяоюйдао попал в заголовки основных японских СМИ, включая Kyodo News и Japan News, 11 августа, когда исполнилось 10 лет с момента односторонней и незаконной попытки Японии поставить острова под государственный контроль. Японские СМИ раздували так называемые военные угрозы Китая в Восточно-Китайском море и утверждали, что действия Китая, включая отправку в эти воды своих судов береговой охраны, вызвали «крайнюю озабоченность» Токио.

Китайские эксперты раскритиковали то, что Токио и некоторые японские СМИ никогда не прекращали очернять законную деятельность Китая вокруг островов и раздувать так называемую китайскую угрозу, предупредив, что безответственные высказывания Японии бросят тень на двусторонние отношения.

Опровергая безответственные замечания, эксперты заявили, что за десятилетие, прошедшее после «японского фарса с незаконной национализацией островов Дяоюйдао», Китай добился нормализации патрулирования правоохранительных органов в водах вокруг островов и подавил попытки Японии в одностороннем порядке изменить статус-кво и оккупировать неотъемлемую территорию Китая.

Согласно «Белой книге», опубликованной Информационным бюро Госсовета КНР в сентябре 2012 года, оккупация Японией островов Дяоюйдао во время японо-китайской войны в 1895 году была незаконной. После Второй мировой войны острова Дяоюйдао были возвращены Китаю в соответствии с такими международно-правовыми документами, как Каирская декларация и Потсдамская прокламация. Независимо от того, какой односторонний шаг предпримет Япония в отношении островов, это не изменит того факта, что острова принадлежат Китаю.

В белой книге говорится, что в течение довольно долгого времени Япония неоднократно поднимала шумиху по вопросу островов Дяоюйдао. 10 сентября 2012 года японское правительство объявило о «покупке» Дяоюйдао и связанных с ним островов Наньсяо и Бэйсяо, а также о проведении так называемой национализации. Этот шаг грубо нарушил территориальный суверенитет Китая и серьезно попрал исторические факты и международную юриспруденцию, говорится в белой книге.

За 10 лет, прошедших с момента «незаконной национализации островов», баланс военно-морских сил между Китаем и Японией резко изменился, заявил Global Times китайский военный эксперт и телекомментатор Сун Чжунпин. Как китайские военные, так и правоохранительные силы развиваются параллельно, и в Японии нет ничего сопоставимого, отметил эксперт.

С одной стороны, военный потенциал Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая значительно улучшился. Количество военных кораблей увеличивается, тоннаж военных кораблей увеличивается, и их устойчивая боеспособность становится сильнее, отметил Сун. С другой стороны, число судов береговой охраны Китая также увеличивается, в том числе много судов береговой охраны водоизмещением 10 000 тонн. Все эти факты показали, что Китай придает большое значение защите своих морских прав, сказал Сун.

В своих усилиях по защите своего территориального суверенитета над островами Дяоюйдао в течение десятилетия Китай добился некоторых прорывов и перехватил инициативу, сообщил Global Times директор Института исследований Северо-Восточной Азии при Академии общественных наук провинции Хэйлунцзян Да Чжиган.

Однако, эксперты предупредили, что Япония будет продолжать привлекать США к участию в проблеме островов Дяоюйдао, в то время как США также будут использовать этот вопрос, чтобы связать Японию и заставить ее сотрудничать с Индо-Тихоокеанской стратегией сдерживания мирного развития Китая.

«Проблема островов Дяоюйдао является важным предлогом для США привлечь Японию и других союзников для подавления Китая. Они будут играть на «угрозе» китайских военных в отношение островов Дяоюйдао», — сказал Сун.

По его словам, судя по нынешнему отношению Токио и его плану увеличить расходы на оборону, надежда на решение проблемы мирными и дипломатическими средствами становится все слабее.

Поскольку японское правительство становится все более консервативным, а японские СМИ постоянно раздувают так называемую китайскую угрозу, политическое взаимное доверие между двумя странами было ослаблено, чувства двух народов были задеты, и даже различные обмены между экономическими кругами и культурами были затронуты, все это привело к омрачило празднование 50-летия нормализации двусторонних отношений, отметил Да.