Пенза, , 08:12 — REGNUM Избирательной комиссией Пензенской области принято постановление о результатах выборов депутатов Законодательного собрания VII созыва по областному избирательному округу. Об этом сообщает пресс-служба избиркома.

Выборы Иван Шилов © ИА REGNUM

Областная комиссия признала выборы состоявшимися, а результаты по областному избирательному округу действительными.

В распределении депутатских мандатов участвовали три политические партии, областные списки кандидатов которых набрали 5% и более голосов избирателей.

Так, партия «Единая Россия» получила 15 мандатов, КПРФ — два, ЛДПР — один мандат.

Ранее ИА REGNUM сообщало, выборы депутатов Законодательного собрания Пензенской области седьмого созыва проходили в течение трех дней — с 9 по 11 сентября. Жители выбирали 18 депутатов по одномандатным округам и 18 — по партийным спискам. Избирательным правом в регионе обладают 1 026 806. Явка составила 50,97%.

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