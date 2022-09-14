Тында, Амурская область, , 07:16 — REGNUM На 8-летнего ребёнка в подъезде его дома в городе Тынде Амурской области напала собака. После её укусов мальчику потребовалась медицинская помощь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября в пресс-службе прокуратуры ЕАО.

Собака Dineshraj Goomany

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Ребёнок получил травмы, ссадины и синяки. Его родители намерены взыскать с администрации Тынды компенсацию за моральный вред, причинённый ребёнку.

Оценку ситуации даст прокуратура. Надзорное ведомство намерено принять меры после проверки обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, c администрации города Райчихинска в Амурской области взыскали средства за нападение собаки на пожилую женщину. Горожанка получила от мэрии через суд компенсацию морального вреда.