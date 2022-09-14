Улан-Удэ, 14 сентября, 2022, 07:13 — ИА Регнум. Депутат Народного хурала Бурятии Оксана Бухольцева, переехавшая в Донецкую Народную Республику, прокомментировала ситуацию в Донецке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Погожев ИА REGNUM Ул. Артёма в Донецке

Комментаторы назвали её поступок смелым. Однако сама она так не считает, поскольку в Донецке жили и живут люди. По её словам, они работают, учатся, влюбляются, женятся и отдыхают.

«Я сегодня просто в их числе. Правда они ещё воюют, добывают питьевую воду, прячутся от обстрелов и восстанавливаются после. В ожидании мира более восьми лет», — отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, Оксана Бухольцева в Донецке устроилась учителем физики в школе.