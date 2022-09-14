Мелитополь, 14 сентября, 2022, 06:59 — ИА Регнум. Российские войска усилили линию обороны в Запорожской области после того, как ВСУ стянули боевиков к фронту. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция России

Он отметил, что вооруженные силы России готовы отбить наступление противника.

«Наша армия готова встретить и дать отпор [киевским. — Прим. ИА REGNUM] боевикам, если те решатся пойти в наступление. Линия обороны усилена. Увеличены резервы», — сказал Рогов, слова которого передает РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа Владимир Рогов предупредил, что киевский режим может применить бактериологическое оружие на территориях б. УССР, которые были освобождены Россией.