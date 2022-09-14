Приштина, Сербия, 14 сентября 2022, 07:02 — REGNUM Министр образования Косово Арберие Нагавци 13 сентября в эфире телепередачи Debat Plus на косовском телеканале RTV Dukagjini заявила, что последствием забастовки педагогов Косово уже стала потеря свыше 580 тысяч академических часов.
Министр Нагавци заявила, что избирательная программа партии «Движение за самоопределение» не включала пункт о повышении заработных плат педагогов.
Тем не менее, как подчеркнула министр, в правительстве сохранили все рабочие места для педагогов, несмотря на то, что свыше 1000 сотрудников в крупных городах не нужны — избыток учителей в центре сопровождается их нехваткой в деревне.
Требования косовских педагогов о повышении заработной платы на €100 Нагавци назвала необоснованным, подчеркнув, что закон о заработной плате, которого ждут бастующие, будет включать механизм повышения заработной платы.
3 сентября правительство Косово санкционировало разовую выплату в размере €50 для бюджетных работников в рамках пакета по борьбе с миграцией.
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