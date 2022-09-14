Приштина, Сербия, , 07:02 — REGNUM Министр образования Косово Арберие Нагавци 13 сентября в эфире телепередачи Debat Plus на косовском телеканале RTV Dukagjini заявила, что последствием забастовки педагогов Косово уже стала потеря свыше 580 тысяч академических часов.

Педагоги Цитата из к/ф «Ученик». Реж. Кирилл Серебренников. 2016. Россия

Министр Нагавци заявила, что избирательная программа партии «Движение за самоопределение» не включала пункт о повышении заработных плат педагогов.

Тем не менее, как подчеркнула министр, в правительстве сохранили все рабочие места для педагогов, несмотря на то, что свыше 1000 сотрудников в крупных городах не нужны — избыток учителей в центре сопровождается их нехваткой в деревне.

Требования косовских педагогов о повышении заработной платы на €100 Нагавци назвала необоснованным, подчеркнув, что закон о заработной плате, которого ждут бастующие, будет включать механизм повышения заработной платы.

3 сентября правительство Косово санкционировало разовую выплату в размере €50 для бюджетных работников в рамках пакета по борьбе с миграцией.

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