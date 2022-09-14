Редвуд-Сити, США, , 06:58 — REGNUM Electronic Arts разработала новую технологию защиты от игровых мошенников, работающую в режиме ядра процессора kernel mode, которая будет добавлена в ПК-версию футбольного симулятора FIFA 23. Об этом 14 сентября сообщает портал Engadget.

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Компания объявила, что начнёт развёртывание этой технологии после релиза игры. Издатель пояснил, что считает этот шаг необходимым, поскольку создатели читов (мошеннических программ) всё чаще создают ПО, которое античит-инструменты, работающие на уровне ОС, не могут обнаружить.

Технология получила название EA AntiCheat (EAAC). Разработчик отметил, что она не будет использоваться во всех играх Electronic Arts и необходима прежде всего для соревновательных онлайн-игр вроде FIFA.

Напомним, релиз FIFA 23 запланирован на 30 сентября 2022 года. Новая версия футбольного симулятора получит поддержку кроссплатформенной игры, таким образом, EAAC должна помочь владельцам консолей с проблемой ПК-читеров.

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