Редвуд-Сити, США, 14 сентября, 2022, 06:58 — ИА Регнум. Electronic Arts разработала новую технологию защиты от игровых мошенников, работающую в режиме ядра процессора kernel mode, которая будет добавлена в ПК-версию футбольного симулятора FIFA 23. Об этом 14 сентября сообщает портал Engadget.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Видеоигры

Компания объявила, что начнёт развёртывание этой технологии после релиза игры. Издатель пояснил, что считает этот шаг необходимым, поскольку создатели читов (мошеннических программ) всё чаще создают ПО, которое античит-инструменты, работающие на уровне ОС, не могут обнаружить.

Технология получила название EA AntiCheat (EAAC). Разработчик отметил, что она не будет использоваться во всех играх Electronic Arts и необходима прежде всего для соревновательных онлайн-игр вроде FIFA.

Напомним, релиз FIFA 23 запланирован на 30 сентября 2022 года. Новая версия футбольного симулятора получит поддержку кроссплатформенной игры, таким образом, EAAC должна помочь владельцам консолей с проблемой ПК-читеров.