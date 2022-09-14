Тайбэй, , 06:58 — REGNUM Вблизи юго-восточного побережья Тайваня 14 сентября были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,3. Об этом сообщает сейсмологическая служба острова.

Тайвань Taiwankengo

Эпицентр землетрясения располагался в 40 километрах к юго-востоку от расположенного на побережье города Тайдун (111 тыс. жителей). Очаг подземных толчков залегал на глубине 23 километра.

Отмечается, что колебания почвы ощутили жители нескольких уездов на юге Тайваня. Угроза цунами не объявлялась, о пострадавших или разрушениях информации не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, в Монгун-Тайгинском районе Тувы произошло землетрясение магнитудой 3,1.

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