Москва, 14 сентября, 2022, 06:54 — ИА Регнум. Управление дорожно-мостового строительства Москвы ищет подрядчика на возведение пешеходного моста через Нагатинский затон. Соответствующий тендер пройдёт 27 сентября 2022 года с начальной ценой 2 829 123 920 рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Дарья Антонова ИА REGNUM Нагатинской затон

По контракту планируется аванс в размере 30%. Сделку профинансируют из бюджета столицы. Работы планируется завершить за 845 календарных дней с даты начала исполнения контракта.

В описании проекта уточняется, что пешеходный мост будет возведен через старое русло реки Москвы в районе улицы Корабельная и улицы Коломенская.

В задачи исполнителя включено устройство тротуаров (пешеходных дорожек) и площадок для обеспечения пешеходных связей с существующей тротуарной сетью, велосипедных дорожек. Протяженность объекта — 250 м, с учётом что центральное пролётное строение будет более 100 м.

Напомним, в июне 2022 года был утвержден проект моста. За счёт строительства этого объекта планируют сократить путь к станции метро «Нагатинский затон». Открытие станции намечено на 2023 год.