Ереван, , 09:05 — REGNUM Для Армении испортить отношения с Россией означает остаться в полной изоляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Флаг Армении Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«Если Армения будет осуществлять демарши по отношению к России и ОДКБ, то не знаю, кто ей тогда будет помогать. Если она сейчас окончательно испортит отношения с Россией, то она останется вообще одна. Для нас Армения в военном отношении сейчас обуза. У нас войск не хватает в зоне СВО, а в Армении наша военная база находится. Мы сейчас бы с удовольствием эту базу вывели и перебросили бы военнослужащих в зону конфликта. Так что если Армения будет осуществлять демарши, то это совершенно зря, только сами себе хуже сделают», — сказал политолог.

Напомним, что после резкого обострения обстановки на армяно-азербайджанской границе Армения 13 сентября обратилась к России с просьбой о помощи.