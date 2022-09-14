Приштина, Сербия, , 06:49 — REGNUM Министр образования Косово Арберие Нагавци 13 сентября в эфире телепередачи Debat Plus на косовском телеканале RTV Dukagjini заявила, что деятельность косовских профсоюзов, устроивших двухнедельную забастовку педагогов в начале учебного года, не соотносится с шагами профсоюзов в развитых демократических странах.

Министр образования, науки и технологий Республики Косово Арберие Нагавци Kuvendi i Kosovës

По словам Нагавци, во всех государствах мира участники забастовок не получают оплаты из государственных фондов, для компенсаций бастующим у профсоюза работников образования, науки и культуры имеется собственный фонд, размеры которого ежегодно составляют до €1 млн.

Напомним, школьные учителя Косово не получили заработную плату за август после начала всеобщей забастовки 25 августа. Педагоги требуют ежемесячной выплаты в размере €100 до принятия нового закона о заработных платах.

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