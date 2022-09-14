Бостон, США, 14 сентября 2022, 06:41 — REGNUM В Северо-Восточном университете Бостона (штат Массачусетс, США) в результате детонации неопознанного свёртка пострадал один человек. Об этом со ссылкой на представителя университета 13 сентября сообщает телекомпания CNN.
В настоящее время местная полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.
По данным агентства Reuters, местные правоохранители обнаружили в университете ещё один свёрток, который похож на сдетонировавший.
Читайте также: Мэрия Биробиджана эвакуирована после сообщения о минировании