Бостон, США, 14 сентября, 2022, 06:41 — ИА Регнум. В Северо-Восточном университете Бостона (штат Массачусетс, США) в результате детонации неопознанного свёртка пострадал один человек. Об этом со ссылкой на представителя университета 13 сентября сообщает телекомпания CNN.

(сс) cocoparisienne Пакет

представитель университета «Сотрудник университета получил лёгкие травмы, ему оказывается медицинская помощь».

В настоящее время местная полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

По данным агентства Reuters, местные правоохранители обнаружили в университете ещё один свёрток, который похож на сдетонировавший.

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