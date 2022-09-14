Посёлок городского типа Ерофей Павлович, Амурская область, , 06:38 — REGNUM Жительница посёлка Ерофей Павлович в Амурской области пропала после того, как уехала на поезде в направлении столицы региона Благовещенска. Информацию о поисках пожилой женщины разместил поисково-спасательный отряд «Амур».

Пожилая женщина

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Амурчанка уехала, не предупредив родных — не вернулась вечером с работы. Она села в поезд 12 сентября и с тех пор её местонахождение неизвестно. Женщине 58 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля в Приамурье ушёл в лес и пропал мужчина из села Урил Архаринского района.