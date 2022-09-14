Гонконг, Китай, 14 сентября, 2022, 06:35 — ИА Регнум. Правительство Специального административного района (САР) Гонконг опубликует план развития инноваций и технологий (I&T) на ближайшие 5-10 лет в течение следующих шести месяцев, сообщил официальный представитель властей Гонконга, передает 13 сентября агентство Синьхуа.

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Основные моменты плана развития включают создание инновационной и технологической экосистемы, которая поможет интегрировать ресурсы в регионе, соединить заинтересованные стороны, а также способствовать межсекторальному и межрегиональному сотрудничеству, сказал финансовый секретарь правительства САР Пол Чан на форуме, организованном «Нашим Гонконгским фондом».

Президент «Нашего Гонконгского фонда» Ева Ченг сказала, что 14-я Пятилетка явно поддерживает развитие Гонконга как международного центра инноваций и технологий, предоставляя Гонконгу беспрецедентные возможности.

Инфраструктура Гонконга, научная и инновационная экосистема, юридические и профессиональные услуги, венчурный капитал и инкубаторы, а также финансирование фондовой биржи — все это развивается и растет, сказала Ченг.