Анкара, 14 сентября, 2022, 06:30 — ИА Регнум. Лесной пожар начался в турецком курортном городе Мугла, угрожая перекинуться на жилые районы населенного пункта. Об этом передал телеканал TRT Haber.

(сс) Kaibab National Forest Лесной пожар

Он вспыхнул в районе Ула и быстро распространился из-за ветра. Для тушения огня привлечено около 100 работников лесного хозяйства и пожарные бригады муниципалитетов. Кроме того, для ликвидации пожара используют более 55 единиц специальной техники, включая 31 автомобиль, 19 машин для подачи воды и 5 бульдозеров.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в департаменте Жиронда на юго-западе Франции вспыхнул пожар, который уничтожил 1,3 тыс. га леса.