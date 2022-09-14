Пекин, , 06:29 — REGNUM Китай успешно отправил в космос новый спутник с космодрома Вэньчан в южной островной провинции Хайнань, сообщает 13 сентября агентство Синьхуа.

Спутник «Чжунсин-1E» был запущен в 21:18 по пекинскому времени модифицированной версией ракеты-носителя «Чансжэн-7» и успешно вышел на запланированную орбиту. Он будет предоставлять высококачественные услуги передачи голоса, данных, радио- и телевизионных передач.

Это был 437-й полет ракет-носителей серии «Чанчжэн», которые составляют основу китайской космической программы.