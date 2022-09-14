Приштина, Сербия, 14 сентября 2022, 06:33 — REGNUM В мэрии Приштины 13 сентября объявили тендер на поставку микрочипов для бездомных собак.

Привал
Привал
Цитата из к/ф «Белый Бим Черное ухо». реж. Станислав Ростоцкий. 1976. СССР

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, объем заказа составит 34 тысячи. При этом критерием для отбора поставщика станет низкая цена. Подчеркивается, что производство должно находиться в ЕС.

Прием заявок и отбор претендентов будет проводиться в течение двух месяцев после 27 сентября.

Ранее ИА REGNUM сообщало о росте случаев нападений бездомных собак на жителей Приштины.

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