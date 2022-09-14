Приштина, Сербия, 14 сентября, 2022, 06:33 — ИА Регнум. В мэрии Приштины 13 сентября объявили тендер на поставку микрочипов для бездомных собак.

Цитата из к/ф «Белый Бим Черное ухо». реж. Станислав Ростоцкий. 1976. СССР Привал

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, объем заказа составит €34 тысячи. При этом критерием для отбора поставщика станет низкая цена. Подчеркивается, что производство должно находиться в ЕС.

Прием заявок и отбор претендентов будет проводиться в течение двух месяцев после 27 сентября.

Ранее ИА REGNUM сообщало о росте случаев нападений бездомных собак на жителей Приштины.