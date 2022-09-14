Екатеринбург, 14 сентября, 2022, 06:20 — ИА Регнум. По улицам Екатеринбурга будут курсировать трамваи с автономным ходом. Об этом заявил глава города Алексей Орлов в Москве на форуме «Российская неделя ГЧП».

Фото предоставлено пресс-службой УГМК Трамвай

Он отметил, что сейчас совместно с Институтом государственно-частного планирования руководство города прорабатывает вопрос о создании по городскому электротранспорту центра компетенций. «Орган должен будет наладить производство трамваев с автономным ходом на базе Уралтрансмаша», — сказал чиновник.

Изготовлением единиц транспорта будет заниматься «Уралтрансмаш». Контракт на поставку трамваем будет заключён между ним, правительством Свердловской области и муниципалитетом. В результате город сможет обновить транспортный парк, а местное предприятие получит крупный заказ.