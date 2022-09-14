Новосибирск, , 06:21 — REGNUM В Новосибирске по факту демонтажа стелы, возведённой в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне, проведена проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Новосибирск Иван Шилов © ИА REGNUM

Установлено, что мэрия не принимала надлежащие меры по учёту и сохранности объекта. Стела не числиться ни в реестре элементов монументально-декоративного оформления, ни в реестре муниципального имущества города. При этом реестр мемориальных сооружений об увековечивании памяти погибших при защите Отечества в городской администрации должным образом не ведётся.

«По факту бездействия должностных лиц по учёту и содержанию стелы прокуратурой мэру города внесено представление, которое находится на рассмотрении, — уточнили в ведомстве. — С учётом мнения Совета ветеранов Заельцовского района определено новое место размещения стелы, проводится её реставрация».

Кроме того, по данному поводу возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение стелы, увековечивающей память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что у торгового центра «Ройял Парк» в Новосибирске убрали стелу в честь героев Великой Отечественной войны. Об этом в соцсетях сообщили обеспокоенные новосибирцы. После этого в городской мэрии заявили, что работы были запланированы.

«В 2022 году ремонтные работы стелы не выполнялись в связи с планируемым в ближайшее время демонтажем в связи со строительством объекта «Гостиница со встроенно-пристроенными общественными помещениями, подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией», — прокоментировали власти.

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Позже новосибирские власти уверили, что памятный знак в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне, после реставрации установят в Центральном округе. Однако, глава СКР Александр Бастрыкин сначала поручил провести проверку, а после — возбудить уголовное дело.

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