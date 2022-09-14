Шанхай, Китай, 14 сентября, 2022, 06:20 — ИА Регнум. Объем внешней торговля Шанхая сохранил двузначный рост в годовом исчислении в июле и августе, при этом общий объем за первые восемь месяцев 2022 года достиг положительного роста, сообщает агентство Синьхуа.

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Общий объем внешней торговли Шанхая с января по август достиг 2,7 трлн юаней (около $390 млрд), что на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, обратив вспять небольшое падение в годовом исчислении в первой половине этого года из-за воздействия COVID-19. В июле объем импорта и экспорта муниципалитета побил месячный рекорд, впервые превысив 400 млрд юаней. В августе внешняя торговля выросла на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Реализация мер, направленных на облегчение торговли перед лицом эпидемии COVID-19, была ускорена, сообщили в местной таможне, добавив, что ожидается, что Шанхай и регион дельты реки Янцзы будут играть значительную роль в поддержании стабильности общей внешней торговли Китая.