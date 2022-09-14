Исламабад, , 06:18 — REGNUM В ходе перестрелки с неизвестными боевиками, вспыхнувшей в пакистанском округе Куррам северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва на участке пакистано-афганской границы, погибли не менее трёх военнослужащих армии Пакистана. Об этом со ссылкой на пресс-службу военного ведомства 14 сентября сообщает газета Dawn.

Пакистан. Армия Pakistan

Неопознанные террористы совершили нападение на позиции военнослужащих Пакистана с территории Афганистана. В результате вспыхнувшей перестрелки погибли трое военных.

Минобороны Пакистана «Террористы понесли серьёзные потери».

Отмечается, что глава МИД Пакистана Билавал Бхутто Зардари осудил нападение и обратился к властям Афганистана с требованием принять меры по недопущению использования афганской территории террористами.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что к организации взрыва у посольства России в Кабуле могут быть причастны спецслужбы третьих стран.

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