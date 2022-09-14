Пекин, 14 сентября, 2022, 06:17 — ИА Регнум. Круглосуточные магазины Китая обладают значительным потенциалом роста, поскольку в прошлом году сектор расширился с точки зрения общего количества магазинов и типов бизнеса, сообщает 13 сентября агентство Синьхуа.

(сс) N509FZ Магазин компании MUJI в Китае

Согласно отчету, опубликованному Китайской ассоциацией сетевых магазинов и франчайзинга, в прошлом году количество круглосуточных магазинов по всей стране превысило 250 000, а их общий объем продаж составил 349,2 млрд юаней (около $50,53 млрд). Круглосуточные магазины появляются во все большем числе городов, а магазины, обслуживающие местные сообщества, стали основным способом расширения бизнеса для компаний, говорится в отчете.

Rкомпании, занимающиеся круглосуточными магазинами, придают большее значение покупателям-членам, поскольку более 80% магазинов создали систему членства и запустили онлайн-бизнес, но основным источником прибыли остаются обычные предприятия. В 2021 году продажи готовых к употреблению продуктов питания значительно выросли, увеличившись на 7,1% в годовом исчислении, в то время как продажи кофе выросли на 0,8%, говорится в отчете.