Хэфэй, Китай, , 06:14 — REGNUM Китай проведет национальную массовую неделю предпринимательства и инноваций с 15 по 21 сентября, сообщает правительство города Хэфэй в провинции Аньхой на востоке Китая, основного места проведения мероприятия в этом году, передает 13 сентября агентство Синьхуа.

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На ежегодном мероприятии, посвященном теме «Инновации стимулируют жизнеспособность, предпринимательство создает рабочие места», по всей стране стартует около 1000 мероприятий, как онлайн, так и офлайн, чтобы продемонстрировать достижения в области массового предпринимательства и инноваций.

Более 160 типичных проектов, отобранных со всей страны, будут продемонстрированы в Хэфэе, чтобы обеспечить демонстрационную платформу для предпринимателей и создать благоприятную деловую среду для предпринимательства и инноваций. Саммиты, связанные с высококачественным предпринимательством, инновациями и инвестициями, также будут проводиться в Хэфэе наряду с мероприятиями в прямом эфире.

В последние годы Хэфэй оптимизирует свою бизнес-среду для предпринимательства и инноваций. В городе также находится 4578 высокотехнологичных предприятий национального уровня.