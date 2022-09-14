Екатеринбург, , 06:11 — REGNUM Создание в Екатеринбурге наземного метро может обойтись в 100 млрд рублей. Об этом заявил глава города Алексей Орлов на форуме «Российская неделя ГЧП» в Москве.

Станция метро в Екатеринбурге © A.Savin, WikiCommons

«Наземное метро — это система железнодорожного общественного транспорта, призванная стать каркасом Екатеринбургской агломерации», — заявил чиновник. И добавил, что сейчас власти готовят документы, которые могут потребоваться для принятия решения о тарифах наземного метро.

Как сообщало ИА REGNUM, также Орлов высказывал пожелание о том, чтобы количество станций в обычном метрополитене было не менее 18. Сейчас их всего девять, плюс одна законсервированная.