Москва, , 05:56 — REGNUM В среду, 14 сентября, в Москве будет облачно, небольшой дождь, температура воздуха до +12… +14 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Погода Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В ночь на 15 сентября в столице облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, температура воздуха +8… +10 °C.

Ветер восточный 4−9 м/с, ночью — южный 6−11 м/с. Атмосферное давление 740 (-7) мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +11… +16 °C днём. Ночью — +5… +10 °C.

В четверг, 15 сентября, днём в столице ожидается +15… +17 °C, по области +13… +18 °C, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, атмосферное давление 738 (−2) мм рт. ст. Ночью в регионе ожидается +6… +11 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, к предстоящим выходным, 17 и 18 сентября, тёплая дождливая погода может создать подходящие условия для начала в столичном регионе полноценного грибного сезона.

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