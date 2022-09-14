Владивосток, 14 сентября, 2022, 05:55 — ИА Регнум. Бойцам из отряда «Тигр», участвующим в специальной военной операции в защиту Донбасса, вручили тельняшки и чёрные береты.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО в Донбассе

Читайте также: Киевский режим повторяет действия нацистов времен Второй мировой — мнение

«Наши «Тигры» в боях заслужили почётное право ношения чёрного берета и тельняшки. Символы отваги и мужества морпехов добровольцы получили прямо на передовой от командования 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ.

Я знаю, что бойцы «Тигра» очень стремились получить право ношения чёрного берета, ведь они с нашими морпехами сражаются плечом к плечу. Уверен, теперь это воинское братство станет ещё крепче. Гордимся земляками!» — написал в своём телеграм-канале губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, угрозы, которые киевские власти высказывают в адрес людей, получивших российские паспорта, напоминают поведение нацистов времен Второй мировой войны, заявил депутат Ненецкого окружного собрания Михаил Райн (КПРФ).