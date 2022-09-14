Тирана, 14 сентября, 2022, 06:02 — ИА Регнум. Глава Специальной структуры по борьбе с коррупцией в Албании SPAK Арбен Края 13 сентября сообщил о начале расследования в отношении бывшего президента Албании Илира Меты.

Правительство Северной Македонии Илир Мета

Как сообщает албанское новостное агентство RTSH, Мету обвиняют в незаконном лоббировании, сокрытии данных, отмывании денег.

Дело в отношении Меты было возбуждено после иска журналистов и бывшего депутата. Сообщается, что Края является одним из прокуроров дела. Уже известно, что в рамках расследования SPAK направила запросы в США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что бывший депутат парламента Албании Халит Вальтери 17 июня сообщил в специальную прокуратуру по борьбе с коррупцией о том, что Илир Мета и его супруга Моника Кримади, а также члены возглавляемой ими партии «Социалистическое движение за интеграцию» (ныне «Партия свободы») Эдмонд Панарити, Элона Гури и близкие им бизнесмены, причастны к коррупции в особо крупном масштабе.