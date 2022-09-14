Якутск, 14 сентября, 2022, 05:54 — ИА Регнум. 14 и 15 сентября посещение уроков в школах Якутска будет добровольным из-за неблагоприятных погодных условий. В городе ожидается порывистый ветер, сообщило управление управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Якутии.

Камиль Коро. Порыв ветра. 1870

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Решение о свободном посещении занятий приняло управление образования города. О неявке нужно предупреждать классного руководителя. Педагоги в свою очередь будут оповещать о том, что пришедший на занятия школьник вышел после уроков домой.

Как сообщало ИА REGNUM, дети из Якутска уже пропускали занятия 8 сентября. Тогда сильный ветер сносил остановки и разрушил входную группу в одном из магазинов, пострадал человек.