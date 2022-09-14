Приштина, Сербия, 14 сентября, 2022, 05:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 13 сентября экстренно прибыл в Тирану, где провел закрытую встречу с премьер-министром Албании Эди Рамой на вилле последнего.

Government of the Republic of Kosovo Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, ради «срочной» встречи с Рамой политик неожиданно прервал пресс-конференцию по итогам встречи с Забастовочным комитетом Совета независимых профсоюзов Косово.

Причина встречи до сих пор не названа. Попытки журналистов связаться с пресс-службой правительства Косово не увенчались успехом.