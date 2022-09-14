Южно-Сахалинск, , 05:27 — REGNUM Выброс пепла произошел на курильском вулкане Эбеко (Сахалинской область) 14 сентября, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Вид на вулкан Эбеко (сс) amanderson2

Высота шлейфа составила 4,5 км над уровнем моря. Он распространился на северо-восток. В Северо-Курильске пеплопад не был зафиксирован, а запах сероводорода не ощущается. Угроза для жизнедеятельности людей отсутствует.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября Эбеко выбросил два столба пепла — высотой до 2 км и более 2,5 км.

Читайте ранее в этом сюжете: Вулкан Эбеко на Курилах за утро выбросил два столба пепла