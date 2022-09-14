Южно-Сахалинск, 14 сентября, 2022, 05:27 — ИА Регнум. Выброс пепла произошел на курильском вулкане Эбеко (Сахалинской область) 14 сентября, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

(сс) amanderson2 Вид на вулкан Эбеко

Высота шлейфа составила 4,5 км над уровнем моря. Он распространился на северо-восток. В Северо-Курильске пеплопад не был зафиксирован, а запах сероводорода не ощущается. Угроза для жизнедеятельности людей отсутствует.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября Эбеко выбросил два столба пепла — высотой до 2 км и более 2,5 км.