Приштина, Сербия, 14 сентября, 2022, 05:29 — ИА Регнум. В правительстве Косово 13 сентября сообщили о том, что на прошлой неделе властям республики при помощи зарубежных экспертов удалось отразить кибератаку на властные институты и предотвратить дальнейшие попытки получения несанкционированного доступа к сайтам органов власти.

Цитата из к/ф «Матрица». реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 1999. США Матрица

Как передает албанское новостное агентство GazetaExpress, кибератака на некоторое время привела к ограничению доступа граждан к некоторым онлайн-услугам.

В пресс-службе правительства Косово подчеркнули, что DDoS-атака на правительственные институты Косово не привела к повреждению данных институтов Республики Косово.

8 сентября 2022 года Албания разорвала дипломатические связи с Ираном из-за кибератаки 15 июля, сразу после чего (9-10 сентября) сайты госорганов страны подверглись новой кибератаке.