Якутск, 14 сентября, 2022, 05:40 — ИА Регнум. В столице Якутии под сокращение попали 127 сотрудников строительной компании «ДСК» («Домостроительный комбинат»). Людей увольняют массово, без работы остаются инженеры, отделочники, машинисты мостового крана и слесари по ремонту оборудования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в республиканском государственном комитете по занятости населения.

Бен Шан. Безработица

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«Службой занятости составлен план мероприятий по содействию в трудоустройстве каждого гражданина, 8 из которых это инженерно-технические работники, 119-рабочие и специалисты среднего звена. Все работники, находящиеся под риском увольнения, имеют специальности, которые наиболее востребованы на региональном рынке труда», — заверили в ведомстве.

Там обещают предложить работу всем уволенным сотрудникам, в том числе вакансии есть для 35 человек, которые находятся в пенсионном возрасте. Всего в строительной отрасли в Якутске 286 свободных рабочих мест, пояснили в госкомзанятости.

Работодателю также намерены помочь реализовать в компании меры, которые помогут снизить в трудовом коллективе напряжённость, возникшую в связи с сокращениями. Сотрудникам предложат бесплатно пройти профессиональное обучение.

Как сообщало ИА REGNUM, люди будут уволены в ноябре, о сокращениях их уведомили заранее. Работники компании напуганы и возмущены.