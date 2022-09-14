Кемерово, 14 сентября, 2022, 05:19 — ИА Регнум. Российские военные повторяют подвиг своих отцов и дедов. Об этом сказала ветеран труда из Кузбасса Татьяна Щеблякова, которая выступила в поддержку спецоперации.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация России

«Мой отец в годы Великой Отечественной войны боролся с бандеровцами. И я по его рассказам знаю, какие это были нелюди. И эта история сейчас повторяется. Поддерживаю наших парней, которые повторяют подвиг своих отцов и дедов. Держитесь, парни! Победа будет за нами. Россия — это самая сильная страна! » — подчеркнула она.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США планируют предоставить Киеву в ближайшие несколько дней очередной пакет военной помощи. А Дания предложила киевскому режиму тренировать боевиков ВСУ.