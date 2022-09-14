Петропавловск-Камчатский, , 05:13 — REGNUM На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего, уже бывшего, старшего инспектора отдела контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Мильковскому, Быстринскому и Усть-Камчатскому районам Росрыболовства. Мужчину подозревают в злоупотреблении полномочиями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР.

Рыбалка Дарья Драй © ИА REGNUM

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Инспектор рыбоохраны не стал привлекать к ответственности своего знакомого 34-летнего жителя посёлка Ключи, относящегося к коренным малочисленным народам Севера, за незаконную добычу чавычи в акватории реки Камчатка. Несмотря на то, что мужчина рыбачил незаконно, проверка проведена не была, административное дело не возбуждалось.

По версии следствия, инспектор сделал это из личной заинтересованности.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории государственного природного заказника «Волжские просторы» пресекли незаконную рыбалку.