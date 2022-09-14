Дуррес, Албания, 14 сентября, 2022, 05:16 — ИА Регнум. Албанское новостное агентство Lapsi 13 сентября сообщило о попытке заказного убийства на пляже портового города Дуррес.

Dod.defense.gov Снайпер

Гражданина Албании с инициалами А. Н. попытался устранить снайпер. В полиции сообщили, что покушение на убийство провалилось из-за того, что пули попали в оказавшийся поблизости автомобиль. Предполагается, что снайпер действовал по чьему-то заказу — покушение было хорошо подготовлено.

В ходе следствия выяснилось, что во время покушения жертва находилась в движении. В Албании сообщают об учащении случаев криминальных разборок в последние несколько лет, особенно сложная ситуация сложилась в крупных логистических центрах — Дурресе и Эльбасане.