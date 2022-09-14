Владивосток, , 05:03 — REGNUM В селе Приморья замечен леопард — люди напуганы его агрессией.

Леопард Publicdomainpictures.net

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«В Красном Яре под Уссурийском леопард кошмарит местных жителей. Редчайшая дикая кошка спокойно заходит во дворы, угрожающе прыгает. Люди боятся выходить на улицу. Специалисты всех возможных ведомств уже занимаются этим вопросом. Может киса заболела?», — пишет телеграм-канал «Дерзкий Владивосток» под видео, где леопард прыгает на крыльцо частного дома. Авторы видео кричат, что хищник может разбить окно.

В комментариях приморцы уверены, что зверь заражён бешенством.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в нацпарке «Земля леопардов» фотоловушка впервые зафиксировала амурскую тигрицу с пятью котятами. Случилось это накануне второго Международного форума по сохранению тигра, который проходит во Владивостоке 5 сентября.