Биробиджан, , 05:05 — REGNUM Заработную плату, полученную за один месяц, направили губернатор Еврейской автономии Ростислав Гольдштейн и его заместители на поддержку российских бойцов, участвующих в специальной операции в защиту республик Донбасса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 14 сентября в пресс-службе правительства региона.

Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн Пресс-служба Совета Федерации РФ

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«Мы приняли решение: свою месячную зарплату направить на поддержку жителей братских республик и бойцов, которые сражаются за мирное будущее нашей страны. Сейчас любая помощь очень важна!» — прокомментировал решение губернатор области Ростислав Гольдштейн.

Пожертвовали свой месячный доход в пользу военнослужащих также его заместители Мария Костюк, Антон Левчук, Екатерина Гурулёва и Дмитрий Колобов.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле участникам спецоперации был передан аппарат MAVIC3, обладающий самыми современными характеристиками. Его приобрели депутаты Заксобрания Еврейской автономии для областной войсковой части по просьбе бойцов.