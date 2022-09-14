Ереван, , 08:51 — REGNUM Баку обострил ситуацию из-за последних неудач РФ в СВО. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Реактивная система залпового огня азербайджанской армии Mod.gov.az

«Обострение связано с тем, что Азербайджан видит, как мы неудачно проводим специальную военную операцию, что мы терпим поражение даже от киевского режима. И Азербайджан считает, что мы слабы, что мы там завязли, что у нас нет сил, чтобы помогать Армении. Вот Баку, проявляя агрессивность, тестирует границы. Там же у них идёт спор по границам в определённых местах, это, ведь не в Карабахе возникли обстрелы, а на границе. Азербайджан хочет воспользоваться ситуацией и взять там какую-то часть территории, которую он считает своей», — сказал эксперт.

Напомним, что вечером 12 сентября произошли вооружённые столкновения на армяно-азербайджанской границе. 13 сентября правительство Армении обратилось к России и ОДКБ с просьбой об оказании помощи.