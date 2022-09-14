Анадырь, 14 сентября, 2022, 04:40 — ИА Регнум. На Чукотке продолжается строительство учреждений культуры. Положительную оценку государственной экспертизы получил проект Центра культурного развития в Певеке. Сдача работ планируется в ноябре 2023 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Юлия Невская ИА REGNUM Изображение традиционного быта эвенков внутри Дома культуры

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​Также был заключен контракт на строительство Дома культуры в селе Канчалане. Сейчас идёт разработка проектно-сметной документации.

​Кроме того, в округе идет активная установка модульных Домов культуры за счет бюджета региона. Так, например, первая конструкция была доставлена и возведена в селе Новое Чаплино Провиденского городского округа. Там модульный Центр культуры и досуга уже работает. К монтажу нового ДК приступили и в селе Тавайваам.

«Это комплексное, быстрое решение, которое позволяет в короткие сроки создать комфортные условия для досуга и сохранения культуры коренных народов Чукотского АО», — пояснил губернатор Роман Копин.

​По аналогичной технологии учреждения культуры обновят в селах Янракыннот, Нутэпэльмен, Нунлирган, Энмелен, Сиреники и Канчалан.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Культура», на территории Алтайского края в 2021 и 2022 годах удалось модернизировать порядка 50 объектов культуры. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в прошлом году Алтайский край стал участником нацпроекта по четырем направлениям. Все федеральные средства были освоены в полном объёме.