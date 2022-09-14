Токио, , 04:39 — REGNUM В Тихом океане 14 сентября образовался тайфун «Нанмадол», который 17 сентября может обрушить на юг и юго-запад Японии штормовой ветер и проливные дожди. Об этом сообщает телеканал NHK.

Тайфун

По данным метеорологов, в пределах нового тайфуна скорость ветра в настоящее время составляет 18 м/с, при порывах до 25 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, как минимум 250 мм осадков ожидается на юге Японии из-за воздействия тайфуна «Муифа».

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