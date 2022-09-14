Вашингтон, , 04:29 — REGNUM Сигнал звуковой тревоги сработал в здании Конгресса США, после чего была проведена эвакуация всех находящихся там людей. Об этом сообщил портал MSN News.

Конгресс США Иван Шилов © ИА REGNUM

Их призвали сохранять спокойствие и направится к выходам. Причины инцидента не уточняются. В здании проходили заседание комитета по разведке, а также встреча восьми лидеров Конгресса.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года у здания библиотеки Конгресса США обнаружили грузовик со взрывным устройством, после чего провели эвакуацию.

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