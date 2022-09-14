Кишинёв, 14 сентября, 2022, 04:10 — ИА Регнум. Молдавия может пострадать от «двойного шока» из-за сокращения поставок природного газа из России и высоких цен на голубое топливо, заявила молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица в интервью агентству Bloomberg.

Privesc.Eu Moldova Наталья Гаврилица

По ее словам, республике придется снизить потребление в любом случае, поскольку стоимость сырья очень высока, что является «аномалией» в теплое время года. Гаврилица отметила, что власти Молдавии пока не могут спрогнозировать уровень цен на газ в зимние месяцы, но готовятся ко всем возможным вариантам.

В Bloomberg добавили, что Кишиневу пока не удается добиться продвижения в переговорах с Москвой и страна может остаться без газа полностью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков написал о том, что Молдавия, если ей дорого платить за российский газ, может перейти на голубое топливо из Румынии или американский сжиженный природный газ (СПГ).

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