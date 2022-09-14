Москва, , 09:12 — REGNUM Резкие заявления Киева в адрес России связаны с решением Вашингтона повысить ставки в противостоянии с Москвой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявил экономист Василий Колташов.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Радикальные заявления киевского режима говорят о том, что США выбрали путь, предполагающий игру ва-банк. То есть они не отступили, а они пошли на самое радикальное столкновение», — сказал Колташов.

По его словам, США рассчитывают победить и забрать себе все ресурсы России. Из-за этого Вашингтон готов играть очень жестко и использовать все имеющиеся ресурсы, за исключением тех, которые могут навредить их экономике.

«Без ущерба — это значит не вводить такие санкции, которые бы повредили экономике самих США. А до Евросоюза и [б. УССР] им нет дела», — отметил экономист.

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