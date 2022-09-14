Дамаск, , 04:01 — REGNUM В Сирии число больных холерой за сутки возросло на 27 человек — до 53. Об этом со ссылкой на данные министерства здравоохранения Сирии 13 сентября сообщает агентство SANA.

Больше всего больных выявлено в провинции Алеппо — 22 человека. В этом же регионе от холеры умерли семь человек. 13 инфицированных зафиксировано в провинции Хасеке, 10 — в Дейр-эз-Зоре, шесть — в Латакии, два — в Дамаске.

По мнению координатора гуманитарной помощи ООН в Сирии Имрана Резы, инфекция распространяется из-за использования жителями воды из опасных источников в жаркий период, таких как река Евфрат и оросительные каналы.

Имран Реза «Вспышка холеры в Сирии представляет собой серьёзную угрозу для жителей всего Ближнего Востока».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Сирии сообщили о вспышке заболеваемости холерой в нескольких районах страны.

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