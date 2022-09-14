Вашингтон, , 03:34 — REGNUM Главный исполнительный директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева обсудила с Владимиром Зеленским вопрос предоставления Киеву программы комплексной экономической помощи. Об этом сообщило агентство Reuters ссылкой на ее заявление.

Кристалина Георгиева Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава учреждения отметила, что стороны договорились о скорых контактах МВФ с экономической командой киевского режима по разработке плана по «более глубокому взаимодействию».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа пресс-служба офиса Владимира Зеленского объявила, что Киев ожидает от Международного валютного фонда получения более $2,7 млрд на «безвозмездной основе и без дополнительных условий».

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