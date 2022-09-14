Калуга, , 03:26 — REGNUM Научно-исследовательский физико-химический институт имени Л. Я. Карпова из Калужской области, который входит в дивизион госкорпорации «Росатом», ищет подрядчика на строительство современного фармацевтического производства изотопной продукции медицинского назначения на своей площадке. Итоги тендера со стартовой ценой 3 974 187 000 рублей подведут 24 октября 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Торги (сс) CWitte

Площадка под строительство находится на Киевском шоссе, 6 города Обнинска.

Победитель должен будет построить здание общей площадью 28 563,39 кв. м. Планируется также четыре надземных этажа и два блока.

Разрешение на ввод объекта должно быть получено не позднее 30 декабря 2024 года.